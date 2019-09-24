Князев подал в отставку с поста главы Нацполиции

Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с поста главы Национальной полиции Украины. Об этом он объявил во время брифинга в Киеве.



«Я решил подать в отставку. Только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Это время пришло. Честь имею», — сказал Князев.



Он отказался отвечать на вопросы журналистов о причинах своего решения. «Я все сказал», — добавил Князев.



Сергей Князев возглавил Нацполицию 8 февраля 2017 года.