Масштабный пожар, который сопровождается взрывами, произошел в неподконтрольном украинским властям Донецке в Куйбышевском районе. Об этом cообщают пользователи соцсетей.



Также факт крупного пожара подтверждает глава подконтрольной группировке «ДНР» райадминистрации Иван Адамец. «Сегодня утром в районе произошел пожар. К сожалению, причины неизвестны, мы сейчас выезжаем на место для их установления», — приводит его слова ДАН.



Жители Донецка сегодня утром наблюдали столб дыма над городом, по предварительной информации, пожар продолжается.



По неподтвержденным данным, произошел взрыв на складе боеприпасов. «МЧС ДНР» происшествие пока не комментирует.



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