Назначен новый глава Нацполиции

Заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначен на должность руководителя Нацполиции, сообщает пресс-слуба МВД.



Отмечается, что сегодня, 25 сентября, правительство приняло отставку председателя Нацполиции Сергея Князева и назначило Клименко новым главой полиции.



Клименко заверил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания Нацполиции. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.



«Задача номер один — улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы — профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения», — рассказал новый глава Нацполиции.



Он подчеркнул, что намерен активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными громадами, а также развитие и использование IT-технологий в построении ведомства.



24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил о решении подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.

Игорь Клименко родился в 1972 году, с 1998 по 2004 годы работал в структуре управления МВД в Харьковской области, затем — Департамента кадрового обеспечения МВД, который возглавил в 2015 году.



Был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции — начальника департамента кадрового обеспечения в октябре 2017 года. С марта 2018 года — замглавы Национальной полиции.



В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью «Защитнику Отечества».