Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За «минера» столичного моста не внесли залог

27 сентября 2019, 23:10

За «минера» столичного моста не внесли залог

Бывший военнослужащий Алексей Белько, спровоцировавший транспортный коллапс в Киеве 18 сентября из-за ложного сообщения о подготовке теракта, продолжает находиться под стражей. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

«Он не вышел (на свободу). Информации о внесении залога нет», — отметила спикер надзорного ведомства столицы Надежда Максимец.

Днепровский райсуд арестовал Белько на 60 дней с возможностью внесения 288,1 тысячи гривен залога. Таким образом, суд отказал нардепу Яне Зинкевич и главе МВД Арсену Авакову взять атошника на поруки.

Изначально действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве полиция квалифицировала как особо тяжкую статью в части подготовки к теракту. Однако на следующий день после его задержания мужчине объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч.2 ст.259 УК Украины) и злостном хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

ТЕМЫ

Люди
Алексей Белько

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:05
Мужчина получил ранение при обстреле окраины Донецка
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:58
Сурков поздравил экс-главу «ДНР» с трудоустройством в России
08:16
В ОБСЕ рассказали о ранении пожилой женщины на неподконтрольном Донбассе
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:03
Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев на Донбасс
11:41
«Чиновник ЛНР» незаконно передал землю под копанку
08:51
«МЧС ДНР» ничего не сообщило о вчерашнем масштабном пожаре в Донецке
23:05
Пожар в Донецке и обвинения в «шпионаже». Главное за день
22:40
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины и повреждении газопровода на Донбассе
13:44
В «ДНР» заявили, что пожар со взрывами произошел на алюминиевом заводе. Жителей эвакуируют
12:14
В штабе ООС отказались комментировать пожар в Донецке
11:44
В «ДНР» заявили об отсутствии жертв масштабного пожара в Донецке
10:57
«ДНР» приговорила дончанина к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:17
В Донецке — масштабный пожар со взрывами
все новости
13:57
СМИ: Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным
12:18
Трамп опубликовал предвыборный ролик с Байденом и Зеленским ►
11:05
Мужчина получил ранение при обстреле окраины Донецка
10:19
Порошенко поблагодарил Волкера за его работу в Украине
08:45
Один военный погиб на Донбассе за минувшие сутки
08:05
СМИ: Волкер покидает пост представителя США в Украине
23:10
За «минера» столичного моста не внесли залог
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:33
Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор сотруднице «МГБ ДНР»
20:28
СМИ: Трамп хочет узнать имя информатора, раскрывшего детали его беседы с Зеленским
19:45
Кучма озвучил условия для реализации «формулы Штайнмайера»
17:42
СМИ: Шокин находится в Украине
17:22
У Меркель пообещали, что отношение к Украине не изменится из-за разговора Зеленского с Трампом
17:04
В НАБУ на этой неделе допрашивали Порошенко
16:37
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что журналист «накинулся ради красивой картинки»
все новости
ВИДЕО
Пресс-секретарь президента толкнула журналиста, который хотел задать вопросы Зеленскому и Богдану
27 сентября, 14:30
Украинские военные не намерены покидать хутор Вольный ►
26 сентября, 23:02
В Донецке — масштабный пожар со взрывами
25 сентября, 10:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция