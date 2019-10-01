В «ДНР» заявили о задержании подозреваемых в убийстве 13-летней девочки из Харцызска

«МВД» при группировке «ДНР» сообщило о задержании двух подозреваемых в убийстве 13-летней жительницы неподконтрольного украинским властям Харцызска. Ими оказались знакомые жертвы.



В сообщении «МВД» отмечается, что сначала 16-летний Андрей Герус похитил крупную сумму денег у своей матери и решил больше не возвращаться домой. Он пришел к своему другу — 19-летнему Станиславу Климкову. «Они вместе выпили, покурили спайсы и решили ограбить, изнасиловать и убить свою подругу», — отмечается в сообщении. Злоумышленники покинули квартиру, включив газ, в результате чего произошел пожар. После этого они хотели добраться до границы с Россией, однако были задержаны.



Отмечается, что им грозит «высшая мера наказания» по части 2 статьи 106 «уголовного кодекса ДНР» (убийство). При этом спикер «полиции» не пояснила, какое именно имеется в виду наказание. Санкция по данной «статье» может предусматривать как пожизненное заключение, так и, в отдельных случаях, смертную казнь.