Кремль предупредил о последствиях отказа от «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Отказ Украины от «формулы Штайнмайера» затормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мы слышали от Киева разные заявления относительно предыдущего отказа — говорилось и о технической ошибке, недопониманиях и так далее. Сегодня все ожидают, что наступит ясность — трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих своих обязательств. Сегодня мы именно это ожидаем», — цитирует Пескова УНИАН.



При этом представитель Кремля подчеркнул, что в случае непринятия этой формулы Украиной Россия продолжит поиски путей решения «этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей». «Конечно, это существенно затормозит весь процесс», — добавил он.

Сегодня в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы, на котором могут согласовать окончательный текст «формулы Штайнмайера».



В 2015 году формула была предложена тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Однако она не была документально прописана, что вызвало разногласия в трактовках.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.