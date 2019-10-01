«Формула Штайнмайера» не закреплена в едином документе

Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила «формулу Штайнмайера» письмами, а не единым документом, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает «Интерфакс».



«По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера"», - заявил он, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована «формула».



Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.



На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: «Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами».

Украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера». Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.