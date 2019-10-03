С начала года более 30 человек умерли во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе

В первой половине 2019 года во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе умерли 34 человека. Об этом говорится в отчете БФ «Право на защиту».



«34 человека умерли на КПВВ в первой половине 2019 года, включая 12 лиц, которые скончались на неподконтрольной украинскому правительству территории (по данным из социальных сетей и отчетов ОБСЕ), информация о которых не может быть подтверждена», - говорится в сообщении.



Предварительная причина смерти в большинстве случаев, произошедших на подконтрольной украинской власти территории, была связана с сердечными заболеваниями.



По данным фонда, около 20 человек в день теряли сознание на КПВВ «Станица Луганская» из-за жары в июне.