«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля

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• Пока в Украине пытаются разобраться в составляющей «формулы Штайнмайера», российские пропагандисты говорят о подчинении Киева Москве. Мы собрали для вас топ-манипуляции недели.



• Снова дома. Как в Луганской области встречали пленного моряка и сколько еще украинцев находятся в подвалах «Л-ДНР» и тюрьмах России?



• Несуществующие международные отношения группировки «ДНР»: Как и зачем они открывают фейковые представительства в Европе и вводят в заблуждение жителей Донецка и Луганска.



• Сталин, СССР, Путин: Что продают в книжных магазинах Донецка? Эксклюзивные кадры из оккупации.