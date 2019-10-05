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«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля

05 октября 2019, 21:19

«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Смотрите в новом выпуске «Донбасс сегодня»:

• Пока в Украине пытаются разобраться в составляющей «формулы Штайнмайера», российские пропагандисты говорят о подчинении Киева Москве. Мы собрали для вас топ-манипуляции недели.

• Снова дома. Как в Луганской области встречали пленного моряка и сколько еще украинцев находятся в подвалах «Л-ДНР» и тюрьмах России?

• Несуществующие международные отношения группировки «ДНР»: Как и зачем они открывают фейковые представительства в Европе и вводят в заблуждение жителей Донецка и Луганска.

• Сталин, СССР, Путин: Что продают в книжных магазинах Донецка? Эксклюзивные кадры из оккупации.

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