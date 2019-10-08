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Глава МИД Украины допустил привлечение миротворцев и «кипрский сценарий» на Донбассе

08 октября 2019, 08:32

Глава МИД Украины допустил привлечение миротворцев и «кипрский сценарий» на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что президент Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине отдельных районов Донбасса, который был начат с помощью «Минских соглашений», или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и так далее», — добавил он.

По словам Пристайко, если Украина поймет, что исчерпала все позиции, то тогда «нам нужно бросить все, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки».

Глава МИД указал, что если Минский процесс не выполняется, и «мы застряли в нем, теряем людей, деньги, и эта опухоль, которая живет в нас, отравляет нас, не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству», тогда нужно обращаться к мировому сообществу с тем, что Украине нужна, «миссия по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях».

Министр отметил, что до настоящего времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент Петр Порошенко, и «кто угодно». «Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент или контингент по поддержанию мира, если говорить правильнее, помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей», — пояснил Пристайко.

По словам главы МИД, третий трек, будет, когда «мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" (изоляция оккупированной территории на десятки лет — ред.) или по какому-то другому».

Пристайко подчеркнул, что нынешняя украинская власть «никуда не спешит» в решении конфликта на Донбассе, но задался вопросом, а чего ей предлагают дожидаться.

«Когда убьют "достаточно" наших солдат? Сколько мы должны потерять конкретно людей? Сейчас мы считаем до 14 тысяч. Подождем до 28 тысяч и тогда начнем работать? Мы считаем, что все то время, которое мы уже потеряли на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала... Я не считаю, что это нормальное отношение к своим партнерам, включая немцев и французов. Говорить им, что будем что-то делать, договариваться с вами, но на самом деле не собираемся это выполнять. А теперь мы более того скажем, что мы еще потянем», — сказал он.

Ранее в этом контексте глава МИД Пристайко заявил, что Украина может отгородиться от оккупированного Донбасса в случае провала мирного сценария урегулирования конфликта.

ТЕМЫ

Люди
Вадим Пристайко
Организации
МИД Украины
Прочее
Миротворцы ООН Кипрский сценарий

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