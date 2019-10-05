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Зеленскому предложат отгородиться от неподконтрольного Донбасса, если мирный план провалится

Обновлено
05 октября 2019, 01:00

Зеленскому предложат отгородиться от неподконтрольного Донбасса, если мирный план провалится

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у руководства страны есть два плана по урегулированию ситуации на Донбассе.

Он подчеркнул, что у украинского правительства есть необходимость пересмотреть стратегию и тактику, которая должна состоять как минимум из двух планов. «У нас есть и план А, и план Б... Все эти планы... разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы избрали президентом, принять эти сложные, неприятные, трудные решения, которые потом придется, наверное, <...> пояснять всем», — сказал глава МИД.

Пристайко пояснил, что первый план состоит в том, что договоренностей, которые бы выполнила Россия нужно добиться за столом переговоров в «нормандском формате». «Чтобы мы сели и, по возможности, достигли той договоренности, которую, под давлением наших западных партнеров, выполнила бы Россия», — сказал он.

Министр иностранных дел отметил, что если не удастся реализовать мирный план по завершению конфликта, то президенту Зеленскому предложат отгородиться от подконтрольной боевикам части Донбасса. «У нас останется последний план... Это тоже один из планов: как сделать так, чтобы больше через нашу границу, которая сейчас установлена де-факто, а на самом деле часть территории, не проходили террористы, которые взрывают машины в Киеве и Мариуполе», — подчеркнул Пристайко.



Также глава МИД выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» состоится в конце октября.

Ранее «Украинская правда», ссылаясь на источники в окружении Зеленского, писала, что в команде президента рассчитывают завершить конфликт на Донбассе за один год. «На этом ["нормандском"] саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или придется строить по линии соприкосновения стену. И это не метафора», — отмечается в пуликации.

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