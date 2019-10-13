В Нацбанке считают, что МВФ может не дать Украине новый кредит из-за Коломойского

Заместительница главы Национального банка Екатерина Рожкова считает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным Приватбанком. Об этом Рожкова сказала в интервью Reuters.



Она сообщила, что размер новой кредитной программы МВФ может быть увеличен до 8 миллиардов долларов. В начале января 2020 года истечет кредит Stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов.



«Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества красная линия» - сказала Рожкова.



Она предупредила об «огромной опасности» для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом. Проблема Приватбанка должна быть решена не путем расчетов с бывшими собственниками.



«Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором», - сказала она.



Рожкова сказала, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года, которое было принято при поддержке Международного валютного фонда.



«МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости Приватбанка и независимости Национального банка Украины», - сказала она.



Во время пресс-марафона президент Украины Зеленский заявил, что готов обсудить судьбу Приватбанка с Коломойским, но подчеркнул, что будет защищать интересы государства.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не убежден в стремлении к реформам при Зеленском. «Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти», - сказала она.



Рожкова считает, что президент должен занять четкую позицию, публично заявив, что «национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны ... и что, согласно закону, банк не может быть возвращен экс-акционерам».



На следующей неделе суд в Киеве должен вынести очередное решение по Приватбанку.