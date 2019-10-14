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В Киеве начался еще один марш против «капитуляции». А под Офисом президента уже собрались националисты

14 октября 2019, 16:05

В Киеве начался еще один марш против «капитуляции». А под Офисом президента уже собрались националисты

У парка Шевченко в Киеве начался марш «Нет капитуляции», в котором принимают участие ветераны боевых действий на Донбассе.

Идущие скандируют «Слава нации — нет капитуляции», «Нам нужна победа». По словам организаторов, в шествии принимают участие 15 тысяч человек.

Организаторами шествия выступили ветеранские общественные организации. В первом ряду колонны идет глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. Также впереди на инвалидном кресле движется народный депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич. Партийную символику участники шествия не используют.

Участники марша планируют провести вече на Майдане независимости, а после этого пойти в правительственный квартал.

В тоже время под Офисом президента уже собрались участники марша УПА, который партия «Свобода» под своими флагами начала три часа назад.

Фото: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube

Участники обоих шествий выступают против «формулы Штайнмайера» и закона об «особом статусе» Донбасса.

14 октября в Украине отмечают день защитника Украины, Покровы пресвятой Богородицы и день украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным.

Президент Владимир Зеленский накануне призвал участников сегодняшних акций не поддаваться на провокации. Сегодня он отправился в Донецкую область, где встретился с военными.

ТЕМЫ

Люди
Ветераны Андрей Билецкий Яна Зинкевич
Прочее
Минские соглашения формула Штайнмайера

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