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Начался марш УПА в Киеве: протестуют против «формулы Штайнмайера» и рынка земли

14 октября 2019, 13:10

Начался марш УПА в Киеве: протестуют против «формулы Штайнмайера» и рынка земли

Фото: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube Фото: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube

В Киеве начался марш УПА, который организовала партия «Свобода». Событие ежегодно проходит 14 октября на Покров пресвятой Богородицы.

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил журналистам, что в этом году участники марша протестуют против открытия рынка земли, а также урегулирования конфликта на Донбассе с помощью Минских соглашений. Он полагает, что сегодня вызовом времени является «возможная капитуляция Украины перед московским врагом».

Тягнибок пояснил, что националисты выступают против пролонгации закона об «особом статусе» Донбасса, Минских соглашений и «формулы Штайнмайера» как «дорожной карты их выполнения».

Марш начался в парке Тараса Шевченко, участники собираются идти к Офису президента. Участники держат символику «Свободы», сине-желтые и красно-черные флаги.

Также в этом парке на 16:00 запланирован марш «Нет капитуляции» с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять «формулу Штайнмайера». Организаторами выступили ветеранские организации — призвали провести марш без политических флагов и лозунгов.

14 октября в Украине отмечают день защитника Украины, Покровы пресвятой Богородицы и день украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным.

Президент Владимир Зеленский накануне призвал участников сегодняшних акций не поддаваться на провокации. Сегодня он отправился в Донецкую область, где встретится с военными.

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Организации
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олег тягнибок
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День защитника Украины

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