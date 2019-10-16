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ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки

16 октября 2019, 09:56

ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей недавно произошло несколько случаев, когда от ручных гранат и наземных мин пострадали мирные жители, в том числе дети. Об этом говорится в свежем отчете миссии.

В частности, наблюдатели подтвердили, что мальчик получил ранение в результате взрыва ручной гранаты 12 октября в селе Солнцево Старобешевского района. Также ОБСЕ получила подтверждения, что 12 октября две женщины и парень пострадали в результате взрыва в Донецке. Пострадавшие рассказали, что это произошло во время уборки на Новодевичьем кладбище. Одна из женщин отметила, что взрыв произошел, когда она коснулась ручной гранаты.

Ранее об этих инцидентах сообщала группировка «ДНР».

Также СММ ОБСЕ рассказала, что 13 октября мужчина получил ранения от наземной мины в неподконтрольном Красном Яру Под Луганском. В тот день наблюдатели видели, как его на носилках несли в машину скорой помощи. Отмечается, что у пострадавшего — серьезные ранения правой ноги. 14 октября в больнице
Луганска медперсонал сообщил наблюдателям, что этому мужчине пришлось ампутировать часть правой ноги.

Представители миссии ОБСЕ также уточняли сообщения о 5 детях (трех мальчиках и двух девочках) получивших ранения от ручной гранаты 28 сентября в Черногоровке (бывшая Красная Заря; неподконтрольный правительству, 51 км от Луганска). 14 октября папа девочек рассказал наблюдателям, что 28 сентября видел,
как трое мальчиков бросали какой-то предмет на землю, который впоследствии взорвался возле дороги. В тот момент его дочки стояли примерно в 8 метрах от мальчиков, и получили осколочные ранения. Ранее об этом происшествии сообщала группировка «ЛНР».

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