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«ДНР» рассказала об отсутствии вагонов для запуска поездов в Россию

21 октября 2019, 11:00

«ДНР» рассказала об отсутствии вагонов для запуска поездов в Россию

У подконтрольного группировке «ДНР» предприятия «Донецкая железная дорога» на данный момент нет надлежащих вагонов для запуска прямых пассажирских поездов в Россию. Об этом рассказал руководитель «ДЖД» Владимир Кбаций, передает сепаратистский канал «Юнион».

Отмечается, что сейчас идет лишь подготовительный этап к запуску прямого железнодорожного сообщения с городами России. Конкретных сроков в «ДНР» не называют.

«Теоретически, после согласования всех этих этапов, нужно будет закупить еще подвижной состав — пассажирские вагоны, которые будут ездить по сети железных дорог России», — добавил Кабаций.

В «ДНР» заявляли, что идет разработка схемы движения поездов из Ясиноватой в Москву и Санкт-Петербург. Говоря о стоимости билетов, Кабаций отметил, что место в плацкарте из Ростова стоит 2500 рублей (980 гривен). «У нас будет дороже минимум на треть» — подчеркнул он.

О намерении запустить прямые пассажирские поезда в Москву и Санкт-Петербург в «ДНР» заговорили в начале сентября.

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Прочее
Украина-Россия железная дорога железнодорожное сообщение

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