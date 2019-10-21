«ДНР» рассказала об отсутствии вагонов для запуска поездов в Россию

У подконтрольного группировке «ДНР» предприятия «Донецкая железная дорога» на данный момент нет надлежащих вагонов для запуска прямых пассажирских поездов в Россию. Об этом рассказал руководитель «ДЖД» Владимир Кбаций, передает сепаратистский канал «Юнион».



Отмечается, что сейчас идет лишь подготовительный этап к запуску прямого железнодорожного сообщения с городами России. Конкретных сроков в «ДНР» не называют.



«Теоретически, после согласования всех этих этапов, нужно будет закупить еще подвижной состав — пассажирские вагоны, которые будут ездить по сети железных дорог России», — добавил Кабаций.



В «ДНР» заявляли, что идет разработка схемы движения поездов из Ясиноватой в Москву и Санкт-Петербург. Говоря о стоимости билетов, Кабаций отметил, что место в плацкарте из Ростова стоит 2500 рублей (980 гривен). «У нас будет дороже минимум на треть» — подчеркнул он.

О намерении запустить прямые пассажирские поезда в Москву и Санкт-Петербург в «ДНР» заговорили в начале сентября.