В «ДНР» заявили о намерении запустить ж/д сообщение в Москву и Петербург

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил заявили о намерении запустить ж/д сообщение в Москву и Петербург. Об этом сообщает ТАСС.



Он утверждает, что железнодорожное пассажирское сообщение между неподконтрольной территорией Донбасса и крупнейшими городами России может быть запущено уже в ближайшее время.



Дата запуска и предполагаемый маршрут следования пока не известны.

Ранее в группировке «ДНР» заявили о возобновлении движения пассажирских поездов с донецкого вокзала до железнодорожных станций Еленовка и Мандрыкино.