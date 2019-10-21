За Гладковского внесли залог в 10 миллионов гривен

За находящегося под арестом экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов гривен. Об этом сообщил «5 канал» со ссылкой на адвоката Гладковского Руслана Волынца.



По словам адвоката, средства перечислили близкие подозреваемого. Как следствие, Гладковский может выйти из СИЗО уже в понедельник.

17 октября Олег Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ. Ему было сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.



По версии следствия, Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды для компании «Богдан Моторс», в которой он является конечным владельцем. Как следствие, государство понесло свыше 10 миллионов гривен убытков.



Также, по информации правоохранителей, Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева.



19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 миллионов гривен.