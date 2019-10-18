Бывшему замсекретаря СНБО Гладковскому предъявили подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение бывшему первому заместителю Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом сообщает пресс-служба САП.



Гладковский подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью) и статьи 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.



«Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно — ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс"», — говорится в сообщении САП.



По версии следствия, Гладковский обеспечил включения в государственный оборонный заказ и закупку за государственные средства грузовых автомобилей МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящий в состав корпорации «Богдан».



Как следствие, государство понесло свыше 10 миллионов гривен убытков. Также, выяснилось, что Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, а именно 54 тысячи долларов за 2016 год, 63 тысячи долларов за 2017 год и 47,5 тысяч долларов за 2018 год.

17 октября Олег Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ при попытке вылетить из Украины.