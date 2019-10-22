Зеленский пригласил инвесторов на форум в Мариуполе. Пообещал им равные правила игры

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к иностранным инвесторам с приглашением на инвестиционный форум по восстановление Донбасса, который состоится 29 октября в Мариуполе. Видео опубликовано на официальной странице форума в Facebook.



«Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, и мы их нашли, и 29-го [октября] мы презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе. Почему там? Мы хотим начать новую историю именно с такого города — перспективного и способного к изменениям», — сказал он.



Зеленский подчеркнул, что с момента его приглашения инвесторов в Украину, парламент одобрил законы о приватизации и концессии. «И это только начало. В Украине обязательно появится то, чего не было никогда — это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех», — пообещал президент.

В июне президент Владимир Зеленский анонсировал проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе. Позже стало известно, что форум под названием RE:think. Invest in Ukraine состоится 29 октября. По словам организаторов, в мероприятии примут участие более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. В целом заявлено участие свыше 350 человек, среди которых представители правительства, местной власти, инвесторы, представители посольств и бизнеса.