Стали известны подробности инвестиционного форума Зеленского в Мариуполе

Запущен сайт международного инвестиционного форума, который состоится в Мариуполе 29 октября под эгидой президента Владимира Зеленского. Мероприятие получило название «RE:Think. Invest in Ukraine».



Уточняется, что в форуме примут участие более 350 гостей, среди которых — представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса, молодые лидеры и СМИ.



Среди спикеров форума указаны президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, генеральный директор Еврокомисии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниэльсон. Также на форуме выступят украинские министры и другие топ-чиновники.



Ожидается более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций.



Организаторы обещают 6 ключевых панельных дискуссий и более 10 специальных мероприятий, презентации IT-стартапов, выставку инвестиционных проектов, успешные кейсы крупных компаний и прочее.



Главная локация форума получила название ZEstage.



Среди специальных мероприятий указано открытие обновленной трассы Запорожье — Мариуполь.

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак рассказал, что в рамках форума будет обсуждаться идея создания фонда по восстановлению Донбасса.