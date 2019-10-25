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Аваков заступился за «Азов» после критики в США

25 октября 2019, 10:30

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Куиин заступился за подразделение «Азов», которое в Штатах предложили внести в список террористических организаций.

По словам министра, которые приводит пресс-служба МВД, подразделение специального назначения «Азов» является законным и входит в Национальную гвардию, а его личный состав «примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Родины».

Сообщения, что среди бойцов «Азова» якобы распространена нацистская идеология, глава МВД назвал «позорной информационной кампанией». Аваков подчеркнул, что это является «преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире».

Министр полагает, что «Азов» «пытаются остановить» из-за его «боевой эффективности».

40 конгрессменов-демократов потребовали от Госдепартамента США внести украинский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций.

В «Азове» назвали обращение американских конгрессменов «информационной атакой».

ТЕМЫ

Организации
Азов мвд Украины
Люди
Арсен Аваков

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