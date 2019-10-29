Кучма рассчитывает на согласование в «нормандском формате» дорожной карты по Донбассу

Итоги работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе за последнее время позволили открыть путь к встрече глав государств в «нормандском формате», на которой, как считает представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, можно будет согласовать дорожную карту достижения мира в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.



«Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине», — написала она в Facebook.



Как отмечается, после разведения сил в Золотом следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке вблизи Петровского, при условии семидневного «режима тишины».



В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил журналистам в Минске, что «сегодня Контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском», передает «Интерфакс-Украина». При этом Грызлов не назвал даты.

Сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.