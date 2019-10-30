Зеленский: Единого решения по возвращению Донбасса и Крыма нет. Нужно найти консенсус

Президент Владимир Зеленский убежден, что в Украине необходимо выработать консенсус в вопросе возвращения Донбасса и Крыма, потому что в обществе есть очень разные точки зрения по этому вопросу. Об этом он заявил во время Форума единства в Мариуполе.



«Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри страны есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма», — отметил президент.



Зеленский сомневается, что удастся прийти к решению, которое удовлетворит всех, но нужно найти вариант, которое поддержит абсолютно большинство. «Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, с принципами переходного правосудия», — добавил он.



Кроме того, Зеленский убежден, что в Украине должна появиться государственная стратегия реинтеграции аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Также президент назвал три этапа возвращения Донбасса.