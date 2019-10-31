Богдан: Будем просить олигархов инвестировать в Донбасс при малейшем примирении

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в случае «малейшего примирения» команда президента Владимира Зеленского обратиться к украинским олигархам с просьбой инвестировать в Донбасс.

«Да, мы их всех будем просить в случае малейшего примирения вкладывать деньги в Донбасс», — сказал он в интервью «Украинской правде».



На вопрос, готовы ли сейчас крупные бизнесмены это делать, глава ОП ответил: «Кто-то готов, кто-то не готов, кто-то делает».



Также Богдан утверждает, что олигрхам не удастся вернуть себе влияние над украинской властью. «У нас (у правящей фракции "Слуга народа" — прим.) достаточно голосов в Верховной Раде, чтобы самостоятельно принимать решения. И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать», — подчеркнул он.

29 октября в Мариуполе состоялся международный инвестиционный форум по Донбассу.