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Глава Минздрава допустила отправку мобильных бригад на Донбасс

02 ноября 2019, 16:21

Глава Минздрава допустила отправку мобильных бригад на Донбасс

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая считает необходимым поднятие вопроса доступности медицинской помощи на Донбассе. Об этом она заявила в интервью «ВВС News Україна».

«Вообще надо поднимать вопрос доступности медицинской помощи на Донбассе. Оттуда выехали многие врачи, и сейчас местные власти привлекает различные стимулы, чтобы привлечь врачей на эти территории, например, жилье им обещают», — отметила он.

Глава Минздрава допускает создание мобильных бригад для выездов на Донбасс. «Такие мобильные бригады работали раньше, а потом их отменили», — добавила Скалецкая.

Комментируя вопрос о проблеме распространения венерических болезней на Донбассе, министр сказала: «То, чтобы люди тестировались и проверялись, этот вопрос информационных кампаний, которые нужно проводить».

Также Скалецкая заявила, что эпидемии дифтерии в Украине нет.

ТЕМЫ

Люди
Зоряна Скалецкая
Организации
Министерство здравоохранения

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