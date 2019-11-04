Украинская сторона назвала провокацией заявление «ДНР» о готовности к разведению у Петровского

Украинская сторона в СЦКК расценивает заявления со стороны группировки «ДНР» о готовности к разведению у Петровского как очередную провокацию и «замыливание глаз» мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-центром операции Объединенных сил.



«Таким образом, выдавая воображаемое желательным, главари самопровозглашенных квазиформирований не соблюдают Минских договоренностей и взятых на себя обязательств в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон», — пришли к выводу в украинской СЦКК.



Там отметили, что согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября 2019 года, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в пределах участка разведения у Петровского зафиксировано 30 октября.



«Следует отметить что, согласно Минских договоренностей, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток», — отметили в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что оно начнется 4 ноября. Также о готовности к разведению 4 ноября заявила группировка «ДНР». Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дату разведения у Петровского могут перенести из-за обстрелов на участке, которые произошли 30 октября.