Пятеро чиновников подозреваются в закупке некачественных бронежилетов для армии на 100 млн гривен

Пятеро должностных лиц Министерства обороны уведомлены о подозрениях в бездействии, которое привело к покупке 11 тысячи некачественных бронежилетов общей стоимостью около 100 млн гривен. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.



Подозреваемым инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей о «бездействии военной власти, совершенном группой лиц по предварительному сговору».



По версии Госбюро расследований, высокопоставленные чиновники Министерства обороны знали о несоответствии бронежилетов техническим требованиям, однако дали указание максимально быстро принять партию бронежилетов и провести расчеты. Позже им стало известно, что бронежилет при намокания пробивается насквозь.



«Зная, что бронежилеты простреливаются, чиновники Министерства обороны были обязаны вернуть партии бронежилетов, а не подписывать акты приемочного контроля товара. Однако они дали указание подчиненным работникам дальше принимать следующую партию бронежилетов», — сообщили в ГБР.



В ведомстве сообщили, что подозрения получили генерал-майор, начальник Главного управления Минобороны, его два заместителя и двое руководителей отделов Главного управления Минобороны.



Досудебное расследование продолжается.



Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.