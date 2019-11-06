«ДНР» предложила начать разведение войск у Петровского 9 ноября

Группировка «ДНР» объявила о готовности начать отвод сил и средств в районе Петровского 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «МИД ДНР».



Там добавили, что дату должны согласовать во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы, назначенной на 8 ноября.



«В случае успешного проведения заседания контактной группы силы народной милиции ДНР будут готовы приступить к практической части возобновленного разведения уже на следующий день, 9 ноября, в 13:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.



«Новости Донбасса» направили запрос в ОБСЕ.

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огняУкраинская сторона заявила о новой дате отвода войск — 8 ноября. Группировка «ДНР» назвала отстрочку «провокацией», так как не считает, что для начала раведения нужно соблюдать недельный режим «тишины».