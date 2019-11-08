В «ДНР» говорят, что реконструкция ДМ «Юность» начнется в следующем году

Группировка «ДНР» объявила о намерении полностью реконструировать дворец молодежи «Юность» в Донецке в 2020 году.



По словам замдиректора ДМ Гелены Ефимовой, сейчас идет процесс согласования реконструкции дворца.



Она добавила, что на время реконструкции дворец закрываться не будет.

Дворец молодежи «Юность» был поврежден обстрелами в 2014 году.



В августе 2019-го сепаратистский телеканал «Оплот» показывал, как выглядит дворец.

По словам Ефимовой, здесь продолжают заниматься несколько коллективов.

В прошлом году директор «Юности» рассказал, что денег на восстановление здания у «ДНР» нет.



В марте 2019 года в «ДНР» заявили, что средства на ремонт ДМ «Юность» выделят семья Иосифа Кобзона и российские депутаты. Стоимость работ оценили в 500 миллионов рублей, но ремонт так и не был начат.



Ефимова же позже заявляла, что реконструкция ДМ обойдется примерно в 260 миллионов рублей (около 100 миллионов гривен).