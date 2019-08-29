В Донецке оценили стоимость ремонта дворца молодежи «Юность»

Стоимость восстановления Дворца молодежи «Юность», который был поврежден обстрелами в 2014 году в Донецке, точно будет дороже 260 миллионов рублей (около 100 миллионов гривен). Об этом заявила замдиректора «Юности» Гелена Ефимова в комментарии сепаратистскому телеканалу «Оплот».



Она пояснила, что 260 миллионов рублей — примерная оценка на 2016 год. «Прошло уже практически три года, и естественно, сумма намного больше», — подчеркнула она.



Макет 2016 года:

Также отмечается, что за прошедшие 5 лет дворец восстанавливался только усилиями сотрудников и волонтеров. Они убирали стекла и обломки, забивали фасады.



Ефимова добавила, что чем больше здание находится в таком состоянии, то тем больше его разрушают дождь и снег.



Так ДМ «Юность» выглядит сейчас:

24 августа глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Дворец молодежи «Юность» и Дворец спорта «Дружба» будут восстановлены.



В прошлом году директор «Юности» рассказал, что денег на восстановление здания у «ДНР» нет.



В марте 2019 года в «ДНР» заявили, что средства на ремонт ДМ «Юность» выделят семья Иосифа Кобзона и российские депутаты. Стоимость работ оценили в 500 миллионов рублей, но ремонт так и не был начат.