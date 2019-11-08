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Штаб ООС обвинил «ДНР» в срыве разведения у Петровского

08 ноября 2019, 14:22

Штаб ООС обвинил «ДНР» в срыве разведения у Петровского

Боевики группировки «ДНР» сорвали процесс разведения сил и средств у Петровского на линии разграничения, заявил штаб операции Объединенных сил.

Там отметили, что сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

В ООС отметили, что сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от со стороны боевиков не последовало. «Таким образом, противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности», — подчеркнули в штабе.

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня.

После этого украинская сторона заявила о готовности начать разведение у Петровского в полдень 8 ноября. Сегодня командующий ООС подтвердил готовность к разведению. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.

Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение у Петровского состоится завтра, 9 ноября.

ТЕМЫ

Организации
ДНР Штаб ООС
Места
Петровское
Места
Разведение сторон

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