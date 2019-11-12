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Назарбаев заявил о согласии Зеленского встретиться с Путиным в Казахстане

12 ноября 2019, 08:51

Назарбаев заявил о согласии Зеленского встретиться с Путиным в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, передает Sputnik.

По словам Назарбаева, свою инициативу он представил Зеленскому во время личной встречи, и тот согласился.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — рассказал бывший президент Казахстана на заседании дискуссионной площадки «Астана клуб».

По мнению Назарбаева, сейчас сложился хороший момент для встречи лидеров Украины и России.

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