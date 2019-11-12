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В Кремле ответили на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

12 ноября 2019, 12:34

В Кремле ответили на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Встреча президентов России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин был бы готов к переговорам с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

Так он ответил на предложение провести переговоры Зеленского и Путина в Казахстане, которое озвучил первый президент этой страны Нурсултан Назарбаев

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений. Вы знаете, что президент Путин является сторонником реанимации отношений, но сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева», — заявил Песков.

По его словам, президент РФ к потенциальной встречи с украинским коллегой готов. «Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. Мы сейчас все концентрируемся на подготовке встречи "нормандского формата"», — объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от украинской стороны. «Есть понимание, которое было достигнуто контактной группой в Минске и ряд обязательств, взятых на себя украинской стороной», — отметил он.

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