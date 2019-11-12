Пристайко: Встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна

Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в комментарии ВВС.



Он пояснил, что сам был на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где это как раз обсуждался. Речь шла об общей предложение бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую ​​встречу.



По его утверждению, предложение Назарбаева имела чисто дипломатический характер.



Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в себя. Но с логистической точки зрения это сложнее чем Минск – «надо еще 5:00 лететь».



«Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане [Нур-Султан]. Скорее всего или в Берлине, или в Париже», - сказал министр.



Отвечая на вопрос, реальная встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне нормандским форматом, глава МИД сказал: «Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна».



По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны.



«Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем, когда мы говорим тет-а-тет», - подытожил он.



Во вторник Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане.