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Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке к саммиту «нормандской четверки»

13 ноября 2019, 15:54

Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке к саммиту «нормандской четверки»

В Кремле отмечают позитивную динамику в подготовке к проведению саммита «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки «нормандского формата», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что все препятствия на пути к встрече лидеров «нормандской четверки» устранены.

11 ноября, завершилось разведение сил и средств сторон на третьем пилотном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.

Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.

Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки».

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