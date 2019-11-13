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Ультрас «Динамо» об обвинениях в расизме: Симулировали звук совы, а не обезьяны

13 ноября 2019, 20:34

Ультрас «Динамо» об обвинениях в расизме: Симулировали звук совы, а не обезьяны

Болельщики киевского «Динамо» отрицают, что их поведение на матче с «Шахтером» имело расистскую почву. В комментарии ТСН один из ультрас по имени Алексей и прозвищу «Декстер» заявил, что фанаты симулировали звук вымирающего вида совы, а не обезьяны.

«У нас есть друзья во всемирной организации по защите животных, которые рассказали нам про ситуации про северных пятнистых сов. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Я не знаю как можно не отличить звук совы от звука обезьяны», — сказал он.

На 75-й минуте матча 10 ноября арбитр на три минуты увел команды с поля из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо» к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник «горняков» Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец, за что был удален с поля. Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.

На следующий день Тайсон заявил, что «никогда не станет молчать после такого бесчеловечного и подлого поступка». В его поддержку выступили многие бразильские футболисты, в том числе нападающий французского ПСЖ Неймар.

«Шахтер» призвал остановить расизм на стадионах Украины. «Динамо» в своем заявлении заявило, что следует дождаться выводов следствия и заранее не обвинять болельщиков в расизсме.

Полиция открыла криминальное производство по факту правонарушения во время футбольного матча на стадионе «Металлист» 10 ноября в Харькове.

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