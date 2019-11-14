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«Чтобы пушки не стреляли». Путин предложил развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе

14 ноября 2019, 22:04

«Чтобы пушки не стреляли». Путин предложил развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развести вооружения вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

«По всей линии надо разводить так, чтобы пушки не стреляли. Чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать как можно быстрее», — отметил Путин.

11 ноября украинские военные и боевики завершили разведение позиций вблизи Петровского. Стороны уже отводили вооружение на этом участке в рамках соглашения от сентября 2016 года, однако впоследствии вернулись на прежние позиции.

Петровское — последний из трех пилотных участков разведения. До этого стороны зеркально развели позиции в Золотом и Станице Луганской.

Разведение на этих участках и согласование «формулы Штайнмайера» — договоренности от 2016 года — являются условиями встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). 1 октября стало известно о согласовании сторонами «формулы Штайнмайера», предусматривающую механизм проведения выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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