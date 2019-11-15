ОП: Все участники «нормандского формата» согласовали дату встречи 9 декабря в Париже

Все участники «нормандского формата» согласовали дату встречи 9 декабря в Париже. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



«Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже», - говорится в сообщении.



Главы государств скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.



Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе.



Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Пресс-служба правительства Германии также подтвердила участие своей стороны в саммите «нормандской четверки», пишет «Интерфакс-Украина».



Таким образом, дату и место проведения саммита уже подтвердили все его участники, за исключением Кремля.