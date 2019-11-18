Пристайко предложил электронное голосование для переселенцев на выборах в ОРДЛО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Центризбирком подумать, как можно будет организовать выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, если их проведение станет возможным в результате переговоров в «нормандском формате».



В интервью «РБК-Украина» он отметил, что его министерство работает над этим, хотя не является профессионалом в проведении выборов.



«У нас есть Центризбирком. И эти люди вместо того, чтобы в десятый раз рассказывать нам, почему это невозможно, должны сказать: мы сели, поговорили, вот это можно сделать, это — сложнее, это — нельзя. Чтобы, в конце концов, мы вышли на честные и прозрачные выборы, максимально возможные в этой ситуации. Дальше ОБСЕ говорит: выборы отвечают или не отвечают ожиданиям людей, которые проголосовали», — продолжил Пристайко.



Он также выразил желание, чтобы в этих выборах принимали участие все, в том числе внутренне перемещенные лица. Глава МИД допустил, что для них следует применить электронное или дистанционное голосование.



«Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится», — добавил министр.

Также Пристайко заявил, что выборы предполагают исчезновение руководства группировок «ДНР» и «ЛНР».