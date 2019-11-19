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Близкий к Суркову политолог: Москву устраивает итоговый документ для саммита «четверки»

19 ноября 2019, 18:36

Близкий к Суркову политолог: Москву устраивает итоговый документ для саммита «четверки»

Приближенный к помощнику российского президента политолог Алексей Чеснаков подтвердил, что помощники лидеров «нормандского формата» согласовали итоговый документ будущего саммита.

«Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже», — написал он в Telegram.

Содержание документа политолог не уточняет.

«В любом случае, дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть», — добавил он.

Ранее российский «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о готовности «нормандской четверки» подписать рамочный договор по итогу саммита, который состоится 9 декабря в Париже. По его информации, за основу документа будет взята «формула Штайнамера», однако документ не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.

 

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