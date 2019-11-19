Суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Сюмар и Волынца

Бориспольский городской суд отказал отпустил лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция «Евросолидарность») и Михаила Волынца (фракция «Батькивщина»). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина.



Таким образом, суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об избрании бывшему нардепу меры пресечения.



«Возложить на подозреваемого Ляшко Олега Валерьевича обязанности, а именно: прибывать по каждому требованию следственного прокурора или суда, уведомлять следственного прокурора или суд об изменении места проживания, воздержаться от общения с потерпевшим или свидетелем», — сказал судья.



Срок действия обязанностей определен до 17 января 2020 года.

6 ноября в аэропорту «Борисполь» произошла драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом. Во время конфликта Ляшко предъявлял Герусу претензии за возобновлние электроэнергии из России. На следующий день полиция открыла уголовное производство против Ляшко по статье об угрозе насилием государственному деятелю (статья 364 УК).



18 ноября Ляшко получил подозрение в совершении преступления. Уголовное производство против себя он называет фальсификацией и расправой за политическую позицию.



С 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Это стало возможным после запуска рынка электроэнергии, который отстаивал Герус.



Из-за удешевления украинской электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из России был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре. Андрей Герус прогнозировал, что импорт электроэнергии прекратится 15 ноября.