Мариупольский комбинат уличили в загрязнении экологии ядами от незаконной свалки

Причиной отравления химическими веществами грунтовых вод и воздуха в Мариуполе могло стать обустройство мусорного отвала Мариупольским меткомбинатом им. Ильича. Об этом сообщает «Вчасно» со ссылкой на реестр судебных решений.



Уголовное производство открыто управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.



По версии следствия, по указаниям должностных лиц меткомбината на земельном участке площадью 177,45 га в поселке Сартана обустроили мусорный отвал, куда ежедневно вывозили отходы с меткомбинатов Мариуполя.



Отвал расположен между двумя водоемами, вплотную к защитной прибережной полосе. Ручей между водоемами частично засыпан шлаком и отработанной смесью.



Следствие отмечает, что отвал создает опасность для жизни и здоровья жителей ближайших населенных пунктов и окружающей среде. Яды из отвала загрязняют местную реку, которая впадает в Кальмиус, что создает угрозу к уничтожению фауны бассейна реки и попадания большого количества опасных ядовитых веществ в Азовское море.



По предварительным подсчетам, нанесенный ущерб оценивается в 774,65 млн гривен.



Дополнительно установлено, что в пределах Мариуполя находятся земельные участки, на которых по указания должностных лиц «ММК им. Ильича» еще обустроены места удаления отходов и осуществляется вывоз загрязняющих веществ.



По данным следствия, сотрудники комбината с целью избежания юридической ответственности и минимизации уплаты экологического налога умышленно вносили ложные сведения о реальных объемах выбросов.