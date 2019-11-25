Министр рассказал, как украинский канал для Донбасса будет конкурировать с росТВ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверен, что украинский государственный телеканал для неподконтрольных территорий сможет конкурировать с российскими вещателями.



«Во-первых, на российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим», — сказал министр в интервью «Украинской правде».



Бородянский отметил, что на этом телеканале будет демонстрироваться «лучшие украинские продукты» коммерческих вещателей, а также контент, который будет готовиться специально для этого канала.

Министерство культуры планирует через три месяца запустить информационно-развлекательный телеканал для неподконтрольного Донбасса на базе госканала UATV.