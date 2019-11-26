Зеленский заявил, что не обсуждал с Путиным «нормандскую встречу» по телефону

Президент Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным встречу в «нормандском формате» во время вчерашнего телефонного звонка.



«Мы уважаем наших партнеров, мы не обсуждали темы "нормандской" встречи, потому что мы все эти темы должны обговаривать вчетвером — лидеры Германии, Франции, России, Украины. Этот разговор будет 9 числа», сказал он во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.



Зеленский подтвердил, что просил Путина о том, чтобы российская сторона вернула недостающее обрудование с украинских военных катеров.



«Мы обсудили с президентом, чтобы российская сторона вернула все, что было до этого. Можно и больше, но хотя бы наше», — подчеркнул украинский лидер.



Также Зеленский рассказал, что сказал Путину о необходимости подписания нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину.

Вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.



Встреча лидеров «нормандской четверки» должна состояться 9 ноября в Париже. Последний раз переговоры на высшем уровне происходили в октябре 2016 года.



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