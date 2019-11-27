«Нафтогаз» объявил о победе в апелляции по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража

Российский «Газпром» проиграл аппеляцию на решение Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины».



Отмечается, что суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года.



Арбитраж полностью отклонил требование «Газпрома» по применению принципа «бери или плати», который был в предварительном договоре на поставку газа в Украину. Также суд отменил запрет «Газпрома» на реэкспорт российского газа в Украину.



Решения по еще двум жалобам между сторонами будут приняты судом в 2020 году, отмечает российское агентство ТАСС.



Как пишет hromadske, победа «Нафтогаза» в апелляции против «Газпрома» подтверждает право украинской компании на взыскание долга с российской по решениям Стокгольмского арбитража, который сейчас составляет 3 миллиарда долларов. Ранее в «Газпроме» отказывались выплачивать этот долг, пока не будет результатов апелляционного слушания на решение арбитража.