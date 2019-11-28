ГБР обыскивает дом волонтера Маруси Зверобой

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками домой к участнице боевых действий на Донбассе, волонтеру Марусе Зверобой, которую вместе с народным депутатом от «Европейской солидарности» Софией Фединой подозревают в угрозе убийством в отношении президента Владимира Зеленского. Во время обыска волонтер вышла в прямой эфир у себя в Facebook.



Сотрудники ГБР пришли с обысками сегодня утром вместе с бойцами подразделения СБУ «Альфа». Сначала Зверобой пыталась вызвать своего адвоката, поэтому не впускала правоохранителей домой.



На видео слышно, как силовики угрожали выломать дверь, если она не впустит их в квартиру: «Открывайте добровольно, или взломаем двери».



В итоге волонтер открыла дверь, сотрудники ГБР передали ей решение суда по проведению следственных действий и забрали мобильный телефон.

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с волонтером Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.



«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.



После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры.