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У Путина высказались о его встрече с Зеленским: могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить 30 минут, а могут полтора часа

01 декабря 2019, 14:16

У Путина высказались о его встрече с Зеленским: могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить 30 минут, а могут полтора часа

Формат и длительность встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". <...> Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что формат встречи двух лидеров станет известен ближе к дате саммита «нормандской четверки».

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече», — сказал он.

Также Песков отметил, что встреча может поспособствовать нахождению «развязок» в ключевых проблемных вопросах. «Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки», — добавил он.

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