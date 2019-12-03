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Рада поддержала перезапуск ГБР. Это разблокирует расследование дел Майдана

03 декабря 2019, 12:09

Рада поддержала перезапуск ГБР. Это разблокирует расследование дел Майдана

Верховная Рада окончательно приняла закон об изменениях в работе Государственного бюро расследований. За соответствующе решение было отдано 250 голосов.

От фракции «Слуги народа» проголосовали 224 депутата, от «Голоса» — 18, ОПЗЖ — 2, депутатская группа «За будущее» — 1, внефракционные отдали 5 голосов. От «Европейской солидарности» и «Батькивщины» — ни одного голоса.

Перед этим депутаты проголосовали за внесение в законопроект поправку, которая позволит следователям, расследовали дела Майдана, перейти из Генпрокуратуры в ГБР без прохождения конкурса.

В случае подписания законопроекта президентом Государственное бюро расследований станет не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, а государственным правоохранительным органом.

Согласно законопроекту, президент будет назначать директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра. Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. 

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

После вступления закона в силу полномочия нынешнего директора ГБР Романа Трубы и его заместителей будут прекращены досрочно. В течение пяти дней президент должен будет назначить нового и.о. директора Бюро.

Ранее Владимир Зеленский призвал перезапустить работу ГБР.

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