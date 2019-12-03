Разумков не стал комментировать возможную встречу Путина с Зеленским

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался комментировать возможную встречу президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже.



«Я думаю, что накануне обсуждать такие вещи не всегда правильно, потому что это может навредить этому процессу. Посмотрим на результаты "нормандского формата", я надеюсь, что они будут позитивными», — сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады.



Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на ознакомленного с деталями подготовки к саммиту источника, сообщила, что в Париже помимо встречи в «нормандском формате» 9 декабря готовятся переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Вероятность такой встречи он оценил как близкую к 100%.

«Нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Смотрите также: